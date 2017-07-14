Genelkurmay baskını kamerada

Bu görüntüler 221 sanıklı Genelkurmay Ana Karargâh davasının 2581 sayfalık iddianamesinde geniş bir yer tutuyor. İşte Türkiye’nin en karanlık gecelerinden birinde güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntüler eşliğinde 15 Temmuz’da Genelkurmay’da yaşananlar...
21.19: AKINCI’DAN GELEN OTOBÜS: Karargâhları Gölbaşı’nda olan, ancak 15 Temmuz akşamı Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda toplanan Özel Kuvvetler’den 33 kişilik tam teçhizatlı bir grup, saat 20.23’te Genelkurmay Karargâhı’na doğru bir otobüs ile yola çıkmıştır. Beyaz otobüs Genelkurmay’ın güney nizamiyesine saat 21.19’da varır. Otobüsü nizamiyede Tümgeneral Dişli’nin altında şube müdürü olarak çalışan Kurmay Albay Doğan Öztürk karşılar.
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