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    Genelkurmay arşivlerinden Atatürk ve Türk kadını

    Genelkurmay Başkanlığı, demokratikleşme yolunda atılan en önemli adımlardan Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına kavuşmasının 84'üncü yılında, arşivindeki özel fotoğrafları Anadolu Ajansı ile paylaştı.

    AA
    04.12.2018 - 11:51 | Son Güncelleme:
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    Genelkurmay arşivlerinden Atatürk ve Türk kadınıNext

    Genelkurmay Başkanlığı, demokratikleşme yolunda atılan en önemli adımlardan Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına kavuşmasının 84'üncü yılında, arşivindeki özel fotoğrafları Anadolu Ajansı ile paylaştı. Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflarda Atatürk'ün Prof. Dr. Afet İnan tarafından verilen"Kadın Hakları" konulu bir konferans sırasında, annesinin mezarı başında ve yurtgezilerinde, aralarında kadınların da bulunduğu vatandaşlarla sohbeti sırasında çekilen fotoğraflar yer aldı.

    Etiketler: Atatürk , Genelkurmay Başkanlığı , son dakika
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