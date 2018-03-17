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    Genelkurmay arşivinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları

    Genelkurmay Başkanlığı, Çanakkale Zaferi'nin 103'ncü yıl dönümünde, destansı zafere ait arşivindeki az bilinen fotoğraflar ile bazı belgeleri paylaştı. Fotoğraflar, dönemin en büyük savaş gücü karşısında galip gelen kahraman Mehmetçik'in siperde düşmanı beklediği, nöbet tuttuğu, top bataryalarıyla atış yaptığı anları yansıtıyor.

    AA
    17.03.2018 - 13:57 | Son Güncelleme:
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    Genelkurmay arşivinden az bilinen Çanakkale fotoğraflarıNext

    Genelkurmay Başkanlığı, Çanakkale Zaferi'nin 103'ncü yıl dönümünde, destansı zafere ait arşivindeki az bilinen fotoğraflar ile bazı belgeleri paylaştı. Fotoğraflar, dönemin en büyük savaş gücü karşısında galip gelen kahraman Mehmetçik'in siperde düşmanı beklediği, nöbet tuttuğu, top bataryalarıyla atış yaptığı anları yansıtıyor.

    Etiketler: Genelkurmay , Çanakkale , 18 Mart , Atatürk , gündem

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