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Genelkurmay arşivinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları
Genelkurmay Başkanlığı, Çanakkale Zaferi'nin 103'ncü yıl dönümünde, destansı zafere ait arşivindeki az bilinen fotoğraflar ile bazı belgeleri paylaştı. Fotoğraflar, dönemin en büyük savaş gücü karşısında galip gelen kahraman Mehmetçik'in siperde düşmanı beklediği, nöbet tuttuğu, top bataryalarıyla atış yaptığı anları yansıtıyor.
Genelkurmay Başkanlığı, Çanakkale Zaferi'nin 103'ncü yıl dönümünde, destansı zafere ait arşivindeki az bilinen fotoğraflar ile bazı belgeleri paylaştı. Fotoğraflar, dönemin en büyük savaş gücü karşısında galip gelen kahraman Mehmetçik'in siperde düşmanı beklediği, nöbet tuttuğu, top bataryalarıyla atış yaptığı anları yansıtıyor.
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