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Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 bin 243 kişi istihdam edilecek
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere pek çok branşta yapılacak alımlara ilişkin kura süreci tüm illerde tamamlandı. Gözler şimdi İŞKUR kura sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yapılacak işçi alımında 3 bin 243 kişiden 278'i engelli, 146'sı ise eski hükümlüler arasından seçilecekti. Söz konusu alımların başvuru süreci 15 Şubat'ta tamamlanmış kura çekimi de 27 Şubat'ta yapılmıştı. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacak. Kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak konusu oldu. İşte, GSB personel alım kurasına ilişkin ayrıntılar...
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