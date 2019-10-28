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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28 Ekim 2019 - 10:26,

Efsane güzellikten geriye kalan

Sinema dünyasında ödül sezonu başladı. Önümüzdeki yılın ikinci ayında Oscar ile zirve yapacak olan sezonun ilk adımı da ustaların buluştuğu Governors Ödülleri ile atıldı.

AP, AFP, REUTERS

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2009 yılında Oscar töreninden ayrı olarak yapılmaya başlanan gecede sinemaya yıllarını veren emektarlara yaşam boyu başarı ödülleri verildi.

Gecede yönetmen David Lynch ve Lina Werthmuller, oyuncu Wes Studi ve Geena Davis, Onur Oscar'larını aldı. Gecenin kırmızı halısında ise sinemanın emektarları ile yeniz kuşağın yıldızları buluştu. İşte geceden yansıyan görüntüler.

AP, AFP, REUTERS

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Bu yılki Governors Ödülleri'ne damgasını vuranlardan biri de 85 yaşındaki yıldız Sophia Loren oldu. Bir dönemin "güzellik abidesi" , yüzündeki kırışıklıklara rağmen hala yıllara meydan okuduğunu gözler önüne serdi.

AP, AFP, REUTERS  

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İşte Hollywood'un yaşayan efsaneleriyle genç kuşağını bir araya getiren geceden görüntüler.

AP, AFP, REUTERS

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Sophia Loren. İtalya'da başlayan sinema serüvenini Hollywood'da sürdürdü. Bugün 85 yaşında olan Loren, sinemanın gördüğü en güzel kadın yıldızlardan biri olarak tarihe geçti.

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AP, AFP, REUTERS

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AP, AFP, REUTERS

AP, AFP, REUTERS

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AP, AFP, REUTERS

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AP, AFP, REUTERS

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David Lynch, gecede ödül alan ustalardan biri. Onu gözde oyuncuları Isabella Rossellini ile Laure Dern yalnız bırakmadı.

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Sinemanın bir başka efsanesi Ingrid Bergman ile Roberto Rossellini'nin kızı olan Isabella Rossellini de sinemada adını duyurdu.

AP, AFP, REUTERS

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AP, AFP, REUTERS

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Geena Davis, gecede ödül alanlardan. Daviz, Thelma ve Louise adlı filmle sinema tarihine geçti.

AP, AFP, REUTERS

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Olivia Wilde ve John Hamm

AP, AFP, REUTERS

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AP, AFP, REUTERS

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Lupita N'Yongo

AP, AFP, REUTERS

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Lili Reinhardt

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Scarlett Johansson

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Renee Zellweger

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Meg Ryan

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Saoirse Ronan

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Jennifer Lopez

AP, AFP, REUTERS

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Robert Pattinson

AP, AFP, REUTERS

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AP, AFP, REUTERS

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Charlize Theron

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Tom Hanks

AP, AFP, REUTERS

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