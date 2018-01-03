Gençliği kıskıvrak yakaladılar

Onlar sadece sahnede değil aynı zamanda sosyal medyada da kısa sürede emin adımlarla zirveye tırmandı. Uzakdoğu'da son bir buçuk yıldır herkes Tayvan'da yaşayan Singapurlu ikiz kardeşler Yumi ve Miko Bai'den söz ediyor. Sahnede By2 adını kullanan ikiz kardeşler hem müzik alanında hem de sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.