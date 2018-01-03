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Gençliği kıskıvrak yakaladılar

Gençler bu ikiz kardeşleri hem sahnede hem de sosyal medyada gözlerini bile kırpmadan seyrediyor.

Hürriyet Haber
03.01.2018 - 15:06 | Son Güncelleme:
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Gençliği kıskıvrak yakaladılarNext

Onlar sadece sahnede değil aynı zamanda sosyal medyada da kısa sürede emin adımlarla zirveye tırmandı. Uzakdoğu'da son bir buçuk yıldır herkes Tayvan'da yaşayan Singapurlu ikiz kardeşler Yumi ve Miko Bai'den söz ediyor. Sahnede By2 adını kullanan ikiz kardeşler hem müzik alanında hem de sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: yumi bai , miko bai , instagram

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