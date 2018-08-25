Gençlerin en çok tercih ettiği yerler! Türkiye'den tahmin edemeyeceğiniz bir yer var

Seyahat etmek günümüz gençlerinin ilk sıradaki aktivitelerinden biri. Peki günümüz gençleri arasında en popüler sehayat noktaları hangileri? New York merkezli seyahat şirketi Earth, görülmesi gereken yerlere yönelik gençler arasında bir araştırma yaptı.
Euronews'te yer alan habere göre Temmuz 2017 ile Temmuz 2018 tarihleri arasında 100 binden fazla Instagram kullanıcısına "Eğer bir yere seyahat etmek isteseydiniz nereye gitmek isterdiniz?" diye soruldu. İşte, milenyum kuşağının gitmek istediği 10 ülke...
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.