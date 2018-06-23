'Gencecik taş gibi bir kadınım'

Bodrum’da tatil yapan dizi oyuncusu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen, vücudunda selülit olmadığını söyleyerek isyan etti. Yeşilmen, "Bütün Türkiye benim selülitlerimi konuştu. Kocam kızmazsa basının karşısına bikinimle çıkıp selülitlerim olmadığını gösteririm" dedi.
Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen Bodrum Çarşısı'nda sanatçı Serpil Benay’a ait kafede kahvaltı yaparken görüntülendi. 'Fıstık çıkı çıkı' adlı şarkısının dünyada popüler olduğunu, İnstagram sayfasının 50 milyon takipçisi olduğunu söyleyen Yeşilmen selülit haberlerine açıklık getirdi.
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