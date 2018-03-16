Genç yaşında eridi gitti 

Bir döneme damgasını vuran annesi gibi moda dünyasına adım atan Kaia Gerber kariyerinde hızlı adımlarla yükseliyor. Ancak gösteri dünyasının kurallarına uyabilmek için sağlığını da tehlikele atıyor. 16 yaşındaki genç kız önceki gün Batı Hollywood'da görüntülendi. Bir kot şort, tişört ve ceket giymiş olan Kaia Gerber'in bir deri bir kemik hali dikkatlerden kaçmadı. Genç kızın özellikle de bacaklarının inceliği hayranlarını endişelendirdi.
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