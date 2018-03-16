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Genç yaşında eridi gitti 

Henüz gencecik yaşında gösteri dünyasının kurallarına uyabilmek için bir deri bir kemik kaldı.

Hürriyet Haber
16.03.2018 - 15:56 | Son Güncelleme:
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Genç yaşında eridi gittiNext

 Bir döneme damgasını vuran annesi gibi moda dünyasına adım atan Kaia Gerber kariyerinde hızlı adımlarla yükseliyor. Ancak gösteri dünyasının kurallarına uyabilmek için sağlığını da tehlikele atıyor. 16 yaşındaki genç kız önceki gün Batı Hollywood'da görüntülendi. Bir kot şort, tişört ve ceket giymiş olan Kaia Gerber'in bir deri bir kemik hali dikkatlerden kaçmadı. Genç kızın özellikle de bacaklarının inceliği hayranlarını endişelendirdi.

Fotoğraflar: Backgrid

Etiketler: kaia gerber , cindy crawford , rande gerber

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