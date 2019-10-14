Genç şarkıcının ilk heyecanı

22 yaşındaki şarkıcı, program kapsamında iki şarkısını da seslendirdi. Dansçıların eşlik ettiği Cabello, ilk şarkısında derin bacak ve göğüs dekolteli beyaz bir elbise giydi. İkinci şarkısını ise 18'inci yüzyıl kostümleri eşliğinde seslendirdi.
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