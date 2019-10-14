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Genç şarkıcının ilk heyecanı

Genç şarkıcı Camila Cabello, ABD'nin en çok izlenen sohbet programlarından biri olan Saturday Night Live'a ilk kez konuk oldu.

BACKGRID UK

Hürriyet Haber
14.10.2019 - 13:09 | Son Güncelleme:
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Genç şarkıcının ilk heyecanıNext

22 yaşındaki şarkıcı, program kapsamında iki şarkısını da seslendirdi. Dansçıların eşlik ettiği Cabello, ilk şarkısında derin bacak ve göğüs dekolteli beyaz bir elbise giydi. İkinci şarkısını ise 18'inci yüzyıl kostümleri eşliğinde seslendirdi.

BACKGRID UK

Etiketler: TV programı

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