Genç kızları seks kölesi yapan modeller Türkiye'ye gelmeden yakalandı!

Rusya'da güzellik yarışmasına katılan iki ünlü modelin, 18 yaşındaki bir kızı (solda) Ortadoğu'da kendilerine iş bulacakları şeklinde kandırarak seks kölesi haline getirdiği ortaya çıktı. İki modelin Türkiye'ye gelmek üzere 18 yaşındaki kızla uçağa binmek için havaalanına geldiklerinde yakalandıkları ortaya çıktı.
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