Genç kızın ağabeyi konuştu

YALOVA'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan dans eğitmeni Gülcan Işık'ın (23) ölüm nedeninin ilk belirlemelere göre, böbrek yetmezliğine bağlı iç kanama olduğu belirtildi. 4 yıl önce annesinden böbrek nakli yapıldığı öğrenilen Işık'ın cansız bedenini bulan ağabeyi Ercan Işık, "Hayatı dolu dolu yaşamayı seviyordu. Mesleğini seviyordu. O mutlu olunca biz de mutlu oluyorduk. Gülücükler saçan biriydi kardeşim" dedi.
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde kar yağmasıyla birlikte, bölgede çok tüketilen kazlar da kesilmeye başlandı.