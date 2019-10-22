Genç kadın kâbusu yaşamıştı! İstenen ceza belli oldu
İZMİR'de sevgili olduğu Tuğçe Aras A.'yı (22), kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle av tüfeğiyle vurup, yüzünün parçalanması ve koku alma duyusunu kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla hakkında asliye ceza mahkemesinde dava açılan tutuksuz sanık A.A.'nın (55), ilk duruşmada, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verildi.
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