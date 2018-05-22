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Genç eÅŸiyle gecelerde

ÃœnlÃ¼ yÃ¶netmen genÃ§ eÅŸiyle katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± partide bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerinde topladÄ±.

HÃ¼rriyet Haber
22.05.2018 - 09:37 | Son GÃ¼ncelleme:
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GenÃ§ eÅŸiyle gecelerdeNext

Madonna'nÄ±n eski eÅŸi yÃ¶netmen Guy Ritchie, genÃ§ eÅŸi Jacqui Ainsley ile birlikte Ã¼nlÃ¼ bir moda firmasÄ±nÄ±n davetine katÄ±ldÄ±. ÃœÃ§ Ã§ocuk annesi 36 yaÅŸÄ±ndaki Jacqui Ainsley kelimenin tam anlamÄ±yla kocasÄ± Ritchie'den rol Ã§aldÄ±. YeÅŸil Ã¼zerine altÄ±n rengi desenleri olan bir elbise giyen Jacqui Ainsley kendisine yÃ¶nelen objektiflere uzun uzun poz verdi.

FotoÄŸraflar: Backgrid UKÂ Â

Etiketler: Guy Ritchie , Guy Ritchie Jacqui Ainsley , Jacqui Ainsley

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