Madonna'nÄ±n eski eÅŸi yÃ¶netmen Guy Ritchie, genÃ§ eÅŸi Jacqui Ainsley ile birlikte Ã¼nlÃ¼ bir moda firmasÄ±nÄ±n davetine katÄ±ldÄ±. ÃœÃ§ Ã§ocuk annesi 36 yaÅŸÄ±ndaki Jacqui Ainsley kelimenin tam anlamÄ±yla kocasÄ± Ritchie'den rol Ã§aldÄ±. YeÅŸil Ã¼zerine altÄ±n rengi desenleri olan bir elbise giyen Jacqui Ainsley kendisine yÃ¶nelen objektiflere uzun uzun poz verdi.
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