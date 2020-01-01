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Haber Giriş: 01 Ocak 2020 - 11:31, /

Genç aşıkların yeni yıl öpücüğü

Genç çift birlikte çıktıkları yılbaşı tatilinde kelimenin tam anlamıyla sırılsıklam aşık olduklarını iyice gözler önüne serdi.

BACKGRID USA

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Son dönemin en gözde modellerinden Bella ve Gigi Hadid'in kendileri gibi moda dünyasında kariyer yapan kardeşi Anwar Hadid, aşk sarhoşu.

BACKGRID USA

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20 yaşındaki Hadid ve bir süredir birlikte olduğu ünlü şarkıcı Dua Lipa, yeni yılı karşılamak için Miami'yi seçti. Çifte bu tatilde bir grup arkadaşları da eşlik etti.

BACKGRID USA

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24 yaşındaki Lipa ile Hadid, bir yandan denizin ve güneşin keyfini yaşarken bir yandan da nasıl aşk sarhoşu olduklarını gözler önüne serdi. Zaman zaman liseli aşıklar gibi el ele tutuşup sohbet eden çift zaman zaman da ateşli anlar yaşadı.

BACKGRID USA

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Anwar Hadid, Filistin asıllı emlak zengini Mohamad Hadid ile Hollandalı model Yolanda Hadid'in evliliğinden dünyaya gelen en küçük çocukları. Çiftin, Gigi ve Bella adında iki kızı daha bulunuyor.

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 Anwar Hadid de tıpkı eski bir model olan annesi Yolanda ve ablaları Gigi ile Bella gibi model olarak kariyer yapmaya başladı.

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Anwar Hadid ile son dönemin en gözde şarkıcılarından biri olan Dua Lipa, bir süredir aşk yaşıyor.

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BACKGRID USA

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BACKGRID USA

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