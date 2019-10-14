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    Haberler >Gündem>Genç arkeoloğun ölümü yasa boğmuştu... Sanığın sözleri kan dondurdu

    Genç arkeoloğun ölümü yasa boğmuştu... Sanığın sözleri kan dondurdu

    Antalya’nın Kemer ilçesinde Olympos Antik Kenti’nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden arkeolog Sinan Sertel’in katil zanlısı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede ifadesi yer alan sanık, “Bana 7-8 kez yumrukla vurdu. Bu sırada bana küfretmeye devam ediyordu. Başımı aşağıya doğru eğince kendimi kurtarmaya çalıştım. Başaramayınca ben de şortumun sağ cebinde bulunan bıçağı çıkararak rastgele bir iki kere salladım. Amacım kendimi korumaktı, bıçağın Sinan’a değip değmediğini bile anlamadım” dedi.

    İHA
    14.10.2019 - 12:18 | Son Güncelleme:
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    Genç arkeoloğun ölümü yasa boğmuştu... Sanığın sözleri kan dondurduNext

    Etiketler: haber , gündem , açıklama , son dakika haberler

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