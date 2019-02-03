Gelmiş geçmiş en iyi 100 yerli dizi

Hürriyet Pazar’ın gündem yaratan ‘En İyi 100’ soruşturmalarında bu kez sıra ‘En İyi 100 Yerli Dizi’de. Daha önce bu seri kapsamında yer verdiğimiz film, albüm, edebi eser, mimari eser, yemek ve sanat eseri listelerinde olduğu gibi bu kez de alanına hâkim ve saygın isimlerden oluşan bir jüriye başvurduk.
Hürriyet Pazar’ın gündem yaratan ‘En İyi 100’ soruşturmalarında bu kez sıra ‘En İyi 100 Yerli Dizi’de. Daha önce bu seri kapsamında yer verdiğimiz film, albüm, edebi eser, mimari eser, yemek ve sanat eseri listelerinde olduğu gibi bu kez de alanına hâkim ve saygın isimlerden oluşan bir jüriye başvurduk.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.