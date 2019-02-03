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Gelmiş geçmiş en iyi 100 yerli dizi

Hürriyet Pazar’ın gündem yaratan ‘En İyi 100’ soruşturmalarında bu kez sıra ‘En İyi 100 Yerli Dizi’de. Daha önce bu seri kapsamında yer verdiğimiz film, albüm, edebi eser, mimari eser, yemek ve sanat eseri listelerinde olduğu gibi bu kez de alanına hâkim ve saygın isimlerden oluşan bir jüriye başvurduk.

Hürriyet Haber
03.02.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Gelmiş geçmiş en iyi 100 yerli diziNext

Hürriyet Pazar’ın gündem yaratan ‘En İyi 100’ soruşturmalarında bu kez sıra ‘En İyi 100 Yerli Dizi’de. Daha önce bu seri kapsamında yer verdiğimiz film, albüm, edebi eser, mimari eser, yemek ve sanat eseri listelerinde olduğu gibi bu kez de alanına hâkim ve saygın isimlerden oluşan bir jüriye başvurduk.

Etiketler: gelmiş geçmiş en iyi 100 dizi , asmalı konak , aşk-ı memnu

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