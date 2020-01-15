Gelinlik zaten onun değil, peki diğer elbiseler ne olacak?

Bu arada vurgulanan bir başka konu da Meghan Markle'ın kraliyet ailesi üyesiyken yapamadığı bir şeyi artık rahatça yapabileceği. Yani o dönemde çeşitli ünlü firmalardan gelen hediye kıyafetleri giyemiyordu. Fakat şimdi en ünlü tasarımcıların en gösterişli kıyafetlerini bir tür tanıtım yüzü olarak giyebilmesi mümkün. Emma Forbes "Markle'ın bir kıyafeti giymesi bir modacı için eşsiz bir tanıtım. Sanırım birçok tasarımcı onun, kendi kıyafetlerini giymesini paha biçilmez bir halkla ilişkiler çalışması olarak görür" diyor.