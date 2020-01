Gelinlik zaten onun değil, peki diğer elbiseler ne olacak?

Meghan Markle, 2018 yılında kıyafetlerine en çok para harcayan kraliyet ailesi üyesi olmuştu. Kraliyet moda uzmanı UFO No More, 2018 yılı içinde monark ailelerin kadınları için yapılan giysi harcamalarını araştırdı. İngiltere, Danimarka, İsveç, İspanya ve Norveç kraliyet ailelerine mensup önde gelen kadınların giysi masraflarını inceleyen UFO No More'a göre en çok harcama yapan Meghan Markle oldu.