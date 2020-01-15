Gelinlik zaten onun değil, peki diğer elbiseler ne olacak?
Her şey bir yana Meghan Markle'ın kraliyet bütçesiyle alınan kıyafetlerine ne olacağı da büyük merak konusu.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
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İngiliz kraliyet ailesinden ayrılık kararı ile şok yaratan Prens Harry ve Meghan Markle ile ilgili tüm ayrıntılar mercek altında. Çiftin nerede yaşayacağı, ne iş yapacağı, nasıl bir evde oturacağı da bu merak edilen ayrıntılara dahil. Hatta son dönemde olayın duyulduğu ilk anda akla bile gelmeyen başka bir konu var üzerinde fikir yürütülen. Şaşırtıcı olsa da yine dünya basınında bu konuda yorumlar yapılıyor.
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O konu da Meghan Markle'ın İngiliz kraliyet ailesine gelin gittikten sonra giydiği kıyafetlerin ne olacağı. Markle'ın bundan sonra marka giyim tutkusunu nasıl finanse edeceği....
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Aile toplantısından sonra yapılan açıklamada belirtilmemiş olsa da Meghan Markle ve Prens Harry'nin kraliyet ödeneğinden ne kadar para alacağı hatta buradan para alıp alamayacağı henüz net değil. Markle'ın kıyafete harcadığı para da geçen yıl yapılan açıklamalara göre dünyadaki tüm diğer kraliyet ailesi üyelerinden iki kat daha fazla.
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Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesine gelin gittikten sonra masrafları Prens Charles'ın gelirinden kendilerine ayrılan bir ödenekle karşılandı. Bir başka deyişle ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan kıyafetler Prens Charles'ın gelirinden kendileri için ayrılan bütçeyle satın alındı.
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Birçok kişi eğer Markle ve Prens Harry Kanada'ya taşınırsa Prens Charles'ın bu masraflar için kaynak olmayı sürdürmeyeceği görüşünde. Kraliyet uzmanı Emma Forbes'un Page Six'te anlattığına göre düğünde giydiği gelinlik de Meghan Markle'ın değil. O gelinlik kraliyet ailesine ait koleksiyonda kalmaya devam edecek. Forbes, Meghan Markle'ın kraliyet ailesi üyesiyken giydiği kıyafetleri götürmesine izin verileceği görüşünde. Hatta Markle'ın onları yeniden giyeceğini de düşünüyor.
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Bu arada vurgulanan bir başka konu da Meghan Markle'ın kraliyet ailesi üyesiyken yapamadığı bir şeyi artık rahatça yapabileceği. Yani o dönemde çeşitli ünlü firmalardan gelen hediye kıyafetleri giyemiyordu. Fakat şimdi en ünlü tasarımcıların en gösterişli kıyafetlerini bir tür tanıtım yüzü olarak giyebilmesi mümkün. Emma Forbes "Markle'ın bir kıyafeti giymesi bir modacı için eşsiz bir tanıtım. Sanırım birçok tasarımcı onun, kendi kıyafetlerini giymesini paha biçilmez bir halkla ilişkiler çalışması olarak görür" diyor.
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Evlilikle birlikte Sussex Dükü ve Düşesi unvanı alan Meghan Markle ve Prens Harry'nin bu ismi ticari faaliyetlerde kullanmak üzere tescil ettirdikleri basına yansımıştı. Markle ve Prens Harry'nin ayrılık tamamlandıktan sonra çeşitli reklam işleri de dahil birçok yerden gelir elde edip dünyanın en zengin çifti unvanı alabileceği konuşuluyor.
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Meghan Markle, 2018 yılında kıyafetlerine en çok para harcayan kraliyet ailesi üyesi olmuştu. Kraliyet moda uzmanı UFO No More, 2018 yılı içinde monark ailelerin kadınları için yapılan giysi harcamalarını araştırdı. İngiltere, Danimarka, İsveç, İspanya ve Norveç kraliyet ailelerine mensup önde gelen kadınların giysi masraflarını inceleyen UFO No More'a göre en çok harcama yapan Meghan Markle oldu.
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Bu verilere göre Markle, 2018 yılı içinde giysileri için bir yılda tam 400 bin sterlin harcadı. Bu fiyata düğününde giydiği ünlü bir moda markasının tasarımı olan özel dikim gelinlik dahil değil.Aynı zamanda bu rakam, eltisi Kate Middleton'ın yaptığı gardrop harcamasının neredeyse beş katı.Sık sık eski giysilerini farklı aksesuarlarla kullanan Kate Middleton'ın bir yıllık kıyafet masrafı ise 68 bin sterlin.