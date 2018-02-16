Gelinliğini düğünden dört gün önce aldı

Gösteri dünyasının gülen yüzü Amy Schumer, sadece birkaç aydır flört ettiği sevgilisi Chris Fischer ile sonunda evlendi. Malibu'da düzenlenen törene aralarında Jennifer Lawrence'ın da bulunduğu 80 kadar konuk katıldı. Schumer'in gelinliğini ise düğünden sadece 4 gün önce satın aldığı öğrenildi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.