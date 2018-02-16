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Gelinliğini düğünden dört gün önce aldı

Yazar ve komedi oyuncusu Amy Schumer birkaç aydır flört ettiği Chris Fisher ile evlendi. Düğünde de sadece dört gün önce satın aldığı gelinliği giydi. Schumer'ın babası ise mutluluk gözyaşları döktü.

Hürriyet Haber
16.02.2018 - 10:43 | Son Güncelleme:
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Gelinliğini düğünden dört gün önce aldıNext

Gösteri dünyasının gülen yüzü Amy Schumer, sadece birkaç aydır flört ettiği sevgilisi Chris Fischer ile sonunda evlendi. Malibu'da düzenlenen törene aralarında Jennifer Lawrence'ın da bulunduğu 80 kadar konuk katıldı. Schumer'in gelinliğini ise düğünden sadece 4 gün önce satın aldığı öğrenildi.

Fotoğraflar: Instagram  

Etiketler: amy schumer , chris fischer , jennifer lawrence

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