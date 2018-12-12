Gelenek bozulmadı

Bu yıl ödül sezonunun en iddialı filmlerinden biri olan Vice'ın galası Beverly Hills'te yapıldı. Bu yıl Oscar'ın habercisi sayılan Altın Küre ödüllerine yardımcı kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu da dahil toplam altı dalda aday olan filmin Samuel Goldwyn Theater'da yapılan galasına filmin ekibinin yanı sıra ünlüler akın etti.
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