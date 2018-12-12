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Gelenek bozulmadı

Ünlü oyuncu galada simgesi haline gelen göğüs dekoltesinden vazgeçmedi.

Hürriyet Haber
12.12.2018 - 14:38 | Son Güncelleme:
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Gelenek bozulmadıNext

Bu yıl ödül sezonunun en iddialı filmlerinden biri olan Vice'ın galası Beverly Hills'te yapıldı. Bu yıl Oscar'ın habercisi sayılan Altın Küre ödüllerine yardımcı kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu da dahil toplam altı dalda aday olan filmin Samuel Goldwyn Theater'da yapılan galasına filmin ekibinin yanı sıra ünlüler akın etti.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA 

Etiketler: amy adams , christian bale , vice film , gala

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