Gelecek 10 yılda en çok kazandıracak 10 bölüm

Üniversite adayları için şimdi sırada tercih dönemi var. Aklınızdan birçok program geçiyor olmalı. Ancak gönlünüzdeki alanları yazmadan önce, gözünüzü geleceğe de çevirmelisiniz. Üniversiteyi bitirip mesleğe atılacağınız gelecek 10 yılda, değer kazanacak alanlara göz atmanızda fayda var.
ABD’nin önde gelen kişisel finans dergisi Kiplinger; gelecekte en kazançlı olacak 10 programı sıraladı. Listede sağlık, mühendislik, işletme ile bilişim alanları öne çıktı. Sıralamada kullanılan veriler, ABD’ye ait olsa da tercih yapmadan önce, size de fikir verebilir. İşte bu 10 bölüm...
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