Geleceğin jönü: Karan Özçivit

Onur Baştürk: “Ünlü olmanın bedeli var” cümlesi evet bir klişe, Sertab Erener doğru söylemiş. Her ünlü kişi, ünlülük durumunu aslında kendi istediği şekilde yönetebilir. Keza ünlü olmanın getirdiği “ilgi”yi de... Çünkü siz isteseniz de istemeseniz de sokakta sizi görenlerin size karşı bir “ilgisi” olacak, “bedel” derken aslında kastedilen bu. Medyanın her anınızı fotoğraflaması olayına gelince... Bu da o ilginin bir parçası. Ünlü kişinin ürettiği şeylere de ilgi gösterir medya, onun normal/sokaktaki haline de... Dolayısıyla o fotoğrafın o saatte çekilmesi de normal. Aslında normalde bizim medya fotoğrafçıları gayet kibardır, fotoğraf çekmeden önce zaten izin isterler, sorarlar. Bir İngiliz basını gibi değillerdir. Ama bu kez karşılıklı bir iletişimsizlik varmış bence. Sertab da kendini ifade edememiş diye düşünüyorum o anda. Bu arada konserlerinde plastik kullanmadığını ve her konserde fidan diktiğini söylemesini de “ünlü olmanın bedeli var” kadar klişe buluyorum. Eğer ilgiyi ona odaklamak istiyorsan odaklarsın. Ama demek ki bunu duyurmakta yeterince başarılı olunamamış.