Geleceğin jönü: Karan Özçivit

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğulları Karan’ın ilk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. “2040 Best Model birincisi belli oldu” şeklinde yorumlar alan fotoğrafa siz ne diyorsunuz? Karan bebek kime benziyor?
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Onur Baştürk: Sonunda merak edilen fotoğraf ortaya çıktı. Son zamanlarda hiçbir ünlünün bebeği bu ka-dar beklenmemişti. Şimdiden söyleyeyim, Karan’ın şöhreti anne ve babasını geçer gider. Zaten şöhretli, merak edilen biri olarak doğdu. Bundan sonrası ışık hızıyla gelişecek. Best Model birincisi olmasına filan da gerek yok.
Ömür Gedik: Karan’ın güzel bir bebek olacağını zaten biliyorduk, müneccim olmaya gerek yok bunun için. Ama gördüğümüz fotoğraftaki bebek, güzelliği geçmiş yakışıklı bir bebek olmuş. Geleceğin jönü belli oldu diyebiliriz. Karan’ın bakışları Burak Özçivit, genel havası ise Fahriye Evcen’den. Kimsenin nazarı değmesin, Allah analı, babalı, sağlıklı büyütsün.
Cengiz Semercioğlu: Tartışmasız babasına benziyor. Kaşlar, gözler Burak’ın aynısı. Ama maşallahı var, küçük Kaan çok yakışıklı. Güzel bir anne babadan güzel bir çocuk olmuş. Allah bahtını da güzel yapsın.
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Gereksiz bir taklit
Nusret, İtalyan sanatçı Maurizio Catellan’ın duvara bantladığı muz çalışmasını 120 bin dolara satmasına karşılık, duvara pirzola bantlayıp 1 milyar 250 milyon dolar fiyat koydu. “Nusret sanatla dalga geçiyor” yorumlarına Konsey ne diyor? Muz mu, pirzola mı daha sanatsal?
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Ömür Gedik: Nusret’inki gereksiz bir taklit olmuş. Pirzola yerine marul yaprağı kullansa daha sempatik bakabilirdim ama buna bakamıyorum. Hem sanatsal hem besin değeri hem de yaşam hakkına saygı açısından muz, pirzolayı yener.
Cengiz Semercioğlu: Hong Kong’da gaz fişeğini bantlayan polise ne diyeceğiz o zaman? “Protestoları bı-rakırsanız bundan daha fazla kullanmayız” dedi polis. Ayrıca bizde de duvara çamfıstığı, pastırma, hamsi bantlayan belediyeler çıktı. Nusret de pirzola bantlamış çok mu? Böyle sanata böyle etkileşim...
Onur Baştürk: Sadece Nusret değil, dünyadaki herkes duvara bir şey bantlayıp Cattela’nın eseriyle dalga geçti. Ama zaten adamın istediği buydu. O da son dönemde üretilen sanatla dalga geçiyor zaten. Nusret’e gelince: Popüler bir konudan nemalanmış işte...
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Fidan haberlerini de magazin basını yazdı
Havaalanında makyajsız görüntülenen ve muhabirlere sert tepki gösteren Sertab Erener, sosyal medyada makyajsız bir fotoğrafını paylaştı. Altına da şöyle yazdı: “Yorgun, uykusuz ve hasta olduğum onca konserin ardından gece geç saatte indiğim Avrupa uçuşundan evime gitmek için arabaya binerken, benden izin almadan fotoğrafımın çekilmesine verdiğim tepki her insanın verebileceği bir tepkidir. Bunun makyajsız olmamla hiçbir alakası yoktur. İsmimin günlerdir bu fotoğrafla anılması yerine, konserlerimizde plastik kullanmadığımız veya her konserimiz için fidanlar diktiğimizi bir kere yazmayan sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunarım.” Ne diyorsunuz sanatçının bu paylaşımına?
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Cengiz Semercioğlu: Sertab’ın fotoğrafının “kadına şiddet”e bağlanacağından adım gibi emindim. Ama unutmayın, Murat Boz’un da fotoğrafı çekilmiş ve tartışılmıştı. Bunun kadın ya da erkek olmakla ilgisi yok, ünlü olmakla ilgisi var. Ünlüysen, istemediğin anlarda da fotoğrafın çekilir. “Ben istemediğim zaman çekemezsiniz” lüksü yok ne yazık ki ünlülerin. “Bu fotoğrafı günlerdir yazanlar fidan diktiğimizi bir kere yazmadılar” diyor Sertab, ki doğruyu söylemiyor. Sertab’ın her konser için 100 fidan diktirdiği haberlerini “bu çağda etkisini ve gerçekliğini yitirdi” dediği magazin basını yazdı yine.
Ömür Gedik: Sertab’ın makyajsız olduğu için değil izinsiz fotoğraf çekildiği için tepki verdiğini düşündüğümü daha önce yazmıştım. Bu açıklaması da aynı bu yönde oldu. Sertab ilk kez makyajsız fotoğraf koymuyor bu arada. Zaman zaman yaptığı bir şey zaten. Derdi makyajla ve her daim şahane görünmekle değil yani.
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Onur Baştürk: “Ünlü olmanın bedeli var” cümlesi evet bir klişe, Sertab Erener doğru söylemiş. Her ünlü kişi, ünlülük durumunu aslında kendi istediği şekilde yönetebilir. Keza ünlü olmanın getirdiği “ilgi”yi de... Çünkü siz isteseniz de istemeseniz de sokakta sizi görenlerin size karşı bir “ilgisi” olacak, “bedel” derken aslında kastedilen bu. Medyanın her anınızı fotoğraflaması olayına gelince... Bu da o ilginin bir parçası. Ünlü kişinin ürettiği şeylere de ilgi gösterir medya, onun normal/sokaktaki haline de... Dolayısıyla o fotoğrafın o saatte çekilmesi de normal. Aslında normalde bizim medya fotoğrafçıları gayet kibardır, fotoğraf çekmeden önce zaten izin isterler, sorarlar. Bir İngiliz basını gibi değillerdir. Ama bu kez karşılıklı bir iletişimsizlik varmış bence. Sertab da kendini ifade edememiş diye düşünüyorum o anda. Bu arada konserlerinde plastik kullanmadığını ve her konserde fidan diktiğini söylemesini de “ünlü olmanın bedeli var” kadar klişe buluyorum. Eğer ilgiyi ona odaklamak istiyorsan odaklarsın. Ama demek ki bunu duyurmakta yeterince başarılı olunamamış.
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Aleyna haklı
Aleyna Tilki, Hande Yener’in “Rap müzik popu öldürdü” açıklaması için “Biraz özensiz davranmaya başladı bazı abiler, ablalar. O yüzden rap’çiler özgürce üretim yaptılar” dedi. Konsey, genç şarkıcının açıklamasını yorumladı.
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Ömür Gedik: Pop müzik bitmez ama, bir geri iki ileri böyle devam eder. Bu bir döngü. Bir ara da rock öndeydi, bir başka zaman da arabesk. Keşke rap de pop da biraz geri çekilse, biraz da yeni formuyla rock müzik öne çıksa. Ben de o günleri bekliyorum.
Cengiz Semercioğlu: Rap müziğin popu öldürdüğü söylenemez ama komaya soktuğu doğru. Aleyna Tilki’nin bu konuda söylediği “Bazı abiler, ablalar özensiz davrandı” sözlerinde doğruluk payı var. Üretmeyen, yenilenemeyen bir pop müzik var. Aynı yüzlerden, aynı ritimlerden ve benzer sözlerden sıkıldık. Bu yüzden yeni soluk olan rap’e bu kadar prim verdi. Abiler ve ablalardır bunun sorumlusu.
Onur Baştürk: Aleyna’nın söylediğinde haklılık payı var. Pop müziğin ablaları ve abileri özensiz davrandı. Aynı melodilerle aynı şarkıları yapıp durdular ve sonunda pop müziğe olan ilgisini kaybetti kitleler.
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Ödül değil konuşması eleştirildi
MFÖ, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri’nde müzik alanında ödül aldı. Ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alan Mazhar Alanson’un “Evde hiç ödül görünmüyor bende. Ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım” sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.
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Cengiz Semercioğlu: MFÖ’nün bu ödülü fazlasıyla hak ettiğini yazdım, Cumhurbaşkanlığı’nın ödülü MFÖ’ye vermesi de güzel. Bu yüzden yapılan lince karşıyım ama Mazhar’ın eski ödüllerle ilgili söylediğini ben de eleştiriyorum. Sahneye çıkmadan önce tek başına ayağa kalkıp alkışlaması, Özkan’ı ve Fuat’ı ofsayta düşürmesi de güzel değildi.
Onur Baştürk: Burada eleştirilen MFÖ’nün Cumhurbaşkanlığı Ödülü’nü alması değil, Alanson’un onca yıldır aldığı ödülleri saklamayıp sadece bu ödülü saklayacağına dair vurgusuydu. Bana sorarsanız Alanson samimi konuşmuş, derdi yalakalık yapmak değilmiş. Hatta ben şunu anladım konuşmasından: Bu ödülü de bir sonraki ev taşınmasında yine yanına almayacak ya da bir süre sonra kaybedecek.
Ömür Gedik: Mazhar Alanson bugüne dek aldığı bütün ödüllere ayıp etti. Madem değersizlerdi almasaydı keşke. Ödül veren kurum ve kuruluşlar da aynısını düşünüyordur eminim.
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Sosyal medya linç severlerle dolu
İrem Sak, Haluk Bilginer için attığı “İrem gel arada Emmy’nin tozunu al dese, Haluk Bey ev kaç gibi müsait derim” tweet’inin eleştirilmesine isyan etti: “Bu kadar samimi olmamaya karar verdim. İnsanlar yorucu, artık daha klişe davranacağım.” Sosyal medya samimi olanları dövüyor mu?
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Onur Baştürk: Espri yapmış, ne var bunda eleştirecek? Sosyal medya kullanıcısı da bazen spor olsun diye eleştiri ve kötülük yapıyor.
Cengiz Semercioğlu: Demirden korkuyorsan trene binmeyeceksin o zaman İrem... Böyle düşünüyorsan kapat sosyal medya hesaplarını, onu anlarım. Ama “yorumları beğenmiyorum” deyip klişeleşmek en kötüsü. İrem’i biz en doğal haliyle seviyoruz, aldırış etmesin söylenenlere. Durmak yok yola devam desin.
Ömür Gedik: Sosyal medya pusuya yatmış bekleyen linç severlerle dolu. Biri ti’ye alınacak bir şey dese de saldırsak diye bekliyorlar. İrem de tam bundan bahsediyor işte. Emmy ve Haluk Bilginer ile ilgili söylediği cümle gayet hoş ve samimi oysa. Bu cümleye bile bu kadar eleştiri geliyorsa vay halimize. İrem bundan sonra daha klişe davranacağım demiş ama eminim dayanamaz ve bir süre sonra yine eski doğal, hesapsız haline döner.