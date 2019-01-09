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Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı! Bakın ilk sırada hangisi var...

Dünya Ekonomik Forumu'ndaki uzmanlar, teknoloji ve otomasyon araştırmaları sonucunda 2022'de küresel olarak 133 milyon yeni iş yaratılacağını tahmin ediyor. Aynı zamanda, düşük teknolojili işler ortadan kalktıkça 75 milyon iş kaybı da yaşanacak.

Görseller: Ingimage
09.01.2019 - 10:03 | Son Güncelleme:
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Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı Bakın ilk sırada hangisi var...Next

Washington merkezli bir iş tahmin sitesi olan Kiplinger'deki uzmanlar 773 popüler mesleği analiz ettiler ve gelecek için en iyi ve en kötü işleri belirlediler.

Etiketler: meslekler , galeri , meslek galerisi , haberler

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