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Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı! Bakın ilk sırada hangisi var...
Dünya Ekonomik Forumu'ndaki uzmanlar, teknoloji ve otomasyon araştırmaları sonucunda 2022'de küresel olarak 133 milyon yeni iş yaratılacağını tahmin ediyor. Aynı zamanda, düşük teknolojili işler ortadan kalktıkça 75 milyon iş kaybı da yaşanacak.
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