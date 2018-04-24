Geleceğe yön verecek 5 mega kent

Forest City, MalezyaSon yılların en tartışmalı mega kent projelerinden biri olan Forest City (Orman Kenti), Malezya'nın Singapur'a yanıtı olarak görülüyor. 100 milyar dolara mal olması beklenen Forest Park, Çinli inşaat devi Country Garden ve Johor Kralı'na ait Esplanade Danga şirketler tarafından inşa ediliyor.
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