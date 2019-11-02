Geleceğe Nefes kampanyası için başvuru ve katılım belgesi detayları! 11 milyon katılım olacak!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGeleceğe Nefes kampanyası için başvuru ve katılım belgesi detayları! 11 milyon katılım olacak!
GeriGündem Geleceğe Nefes kampanyası için başvuru ve katılım belgesi detayları! 11 milyon katılım olacak!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
02 Kasım 2019 - 17:37,

Geleceğe Nefes kampanyası için başvuru ve katılım belgesi detayları! 11 milyon katılım olacak!

Türkiye genelinde ağaç dikme sayısını arttırmak için gerçekleştirilecek olan Geleceğe Nefes Fidan Dikme kampanyası için başvuru sürecinde sonlara yaklaşıldı. 11 milyon ağacın dikileceği 81 ilde törenler düzenlenecek ve ekim işlemi halkla birlikte yapılacak. Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında katılım belgesi de verilecek. Sertifika şeklinde çıktı alınabilecek olan katılım belgesi, Geleceğe Nefes başvuru işleminin ardından verilecek. Peki, Geleceğe Nefes kampanyası için katılım başvurusu nasıl yapılır? İşte, ağaç dikme kampanyası olarak da bilinen Geleceğe Nefes hakkında detaylı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Bakanlık nezdinde başlatılan Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyası kapsamında 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Katılım oranının yüksek olduğu fidan dikme kampanyası kapsamında vatandaşlar, isim-soyisim, e-posta adresi gibi küçük bilgilerle Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyasına dahil olabilecek. Peki, Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyası katılım işlemi nasıl yapılır? İşte, başvuru ve katılım sertifikası hakkında bazı bilgiler

ORMAN YANGININA KURBAN GİTMİŞ ALANLAR DA LİSTEDE VAR

Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası kapsamında İzmir Karabağlar Tırazlı’da çıkan orman yangını neticesinde zarar gören alanlarla birlikte Muğla Dalaman’daki yanan ormanlık alanlar başta olmak üzere, 2019 yılı içerisinde orman yangınları neticesinde zarar gören ormanlık alanlarda da ilk fidanlar toprakla buluşturulacak.

GELECEĞE NEFES KAMPANYASI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı 81 ilde ve 2023 noktada gerçekleştirilecek olan Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için başvurular, projeye özel olarak açılan internet sitesinden yapılacak. 

Geleceğe nefes kampanyasının başvuru işlemi kısaca bazı adımların gerçekleştirilmesi ile tamamlanabiliyor. İşte, o adımlar...

2GELECEĞE NEFES FİDAN DİKME KAMPANYASI İÇİN KATILIM VE BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR

GELECEĞE NEFES FİDAN DİKME KAMPANYASI İÇİN KATILIM VE BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan ekranda duyuru ekranı çıkacak. Bu duyuruyu okuduktan sonra 'Kapat' butonuna basmalısınız. 

GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA KATILIM İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Karşınıza çıkacak olan harita üzerinde, üzerinde ağaç bulunan illerde başvuru tamamlandığı için ağaç simgesi bulunmayan illerde fidan sahiplenmeniz mümkün olacaktır. Dolayısıyla üzerinde ağaç simgesi bulunmayan ili seçiniz ve karşınıza çıkacak olan 'Katıl' düğmesine basın.

Son aşamada sizden isim soyisim, e-posta bilgileri istenecektir. Bu bilgileri girdikten sonra 'Ben robot değilim' tikini işaretleyin ve 'Katıl' düğmesine basın.

3KATILIM BELGESİ VE SERTİFİKA GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR

KATILIM BELGESİ VE SERTİFİKA GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

Katılımını tamamladığınız başvurunun ardından sertifikanızı görmek için, orada bulunan butona tıklamanız gerekmektedir. Ardından, aşağıdaki metnin bulunduğu sertifikanızı görüntüleyebilirsiniz;

"Sayın...............

1 adet fidan ile geleceğe nefes oldunuz!

Ağaçlandırma bölgeniz:
"Seçtiğiniz il ve ilçedeki ağaçlandırma bölgesi"

11 Kasım 2019’da saat 11.11’de sizi, aileniz, arkadaşlarınız ve komşularınız ile birlikte bereketli topraklarımıza fidan dikmeye bekliyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en değerli miras 11 Kasım 2019 tarihinde birlikte dikeceğimiz fidanlarımız olacak."

4FİDAN BAĞIŞI DA YAPILABİLİYOR

FİDAN BAĞIŞI DA YAPILABİLİYOR

Fidan satın alın almak ve Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'na bağışlamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki link üzerinden tanesi 10 TL'den fidan bağışı gerçekleştirebilecek.

FİDAN BAĞIŞLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

5TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİDEN AÇIKLAMA

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, başlatmış oldukları Geleceğe Nefes projesi hakkında açıklama yaptı. İşte, Bakan Pakdemirli'nin o açıklaması;

"Sevgili Vatandaşlarım,

Bilmenizi isterim ki, Türkiye, orman varlığının önemini dünyada en iyi bilen ve örnek olan ülkelerin arasında başı çekiyor.

1839 yılında temelleri atılan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü 40 bini aşkın çalışanı ile hem vatanımızda hem de dünyada yaşayan tüm canlılara daha fazla nefes olabilmek için gece gündüz çalışıyor.

10 Temmuz 2018 tarihinde göreve geldiğimizde bir söz ile yola çıkmıştık.

“Çiftçimizin yüzü gülsün, çocuklarımız ormanla büyüsün” demiştik.

Çok kısa sayılabilecek bir zaman diliminde sözümüzde durmayı başardık. Çiftçimizin yüzü gülüyor, çocuklarımızı ormanlar içinde büyütme hedefine ulaşmak üzere, daha yeşil bir Türkiye için 11 Kasım 2019’da, 11 milyon fidanı geleceğe nefes olarak miras bırakıyoruz.

11 Kasım 2019’da saat 11:11’de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşmasını sağlıyoruz.

Türkiye’yi Guinness Rekorlar Kitabı’na taşıyacak bu ağaçlandırma seferberliğine ‘Geleceğe Nefes’ adını veriyoruz.

Gelin 11 Kasım 2019’da siz de “Geleceğe Nefes” seferberliğimize katılın, geleceğe nefes olun.

Saygılarımla,
Dr. Bekir Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
İLGİLİ GALERİLER

Tel Abyad'da hain saldırı: Çok sayıda sivil hayatını kaybetti

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Şanlıurfa’nın karşısında bulunan Suriye’nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı.

AA/DHA /
İLGİLİ GALERİLER

Geleceğe Nefes kampanyası için başvuru ve katılım belgesi detayları! 11 milyon katılım olacak!

Türkiye genelinde ağaç dikme sayısını arttırmak için gerçekleştirilecek olan Geleceğe Nefes Fidan Dikme kampanyası için başvuru sürecinde sonlara yaklaşıldı. 11 milyon ağacın dikileceği 81 ilde törenler düzenlenecek ve ekim işlemi halkla birlikte yapılacak. Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında katılım belgesi de verilecek. Sertifika şeklinde çıktı alınabilecek olan katılım belgesi, Geleceğe Nefes başvuru işleminin ardından verilecek. Peki, Geleceğe Nefes kampanyası için katılım başvurusu nasıl yapılır? İşte, ağaç dikme kampanyası olarak da bilinen Geleceğe Nefes hakkında detaylı bilgiler

/