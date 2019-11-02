Geleceğe Nefes kampanyası için başvuru ve katılım belgesi detayları! 11 milyon katılım olacak!

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Şanlıurfa’nın karşısında bulunan Suriye’nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı.
Türkiye genelinde ağaç dikme sayısını arttırmak için gerçekleştirilecek olan Geleceğe Nefes Fidan Dikme kampanyası için başvuru sürecinde sonlara yaklaşıldı. 11 milyon ağacın dikileceği 81 ilde törenler düzenlenecek ve ekim işlemi halkla birlikte yapılacak. Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında katılım belgesi de verilecek. Sertifika şeklinde çıktı alınabilecek olan katılım belgesi, Geleceğe Nefes başvuru işleminin ardından verilecek. Peki, Geleceğe Nefes kampanyası için katılım başvurusu nasıl yapılır? İşte, ağaç dikme kampanyası olarak da bilinen Geleceğe Nefes hakkında detaylı bilgiler