Geldi tacını giydi ve gitti: "Kayıp" Türkiye güzelinin uzaklardaki hayatı
Takvimler 1997 yılını gösteriyordu. Üç genç kızın hayatı güzel gülüşlerini daha da ışıldatan taçlarıyla değişti. Onlar o gece düzenlenen Türkiye güzellik yarışmasında ilk üç dereceyi kazanan genç kızlardı.
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