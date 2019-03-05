Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Geldi tacını giydi ve gitti: "Kayıp" Türkiye güzelinin uzaklardaki hayatı

Geldi tacını giydi ve gitti: "Kayıp" Türkiye güzelinin uzaklardaki hayatı

Takvimler 1997 yılını gösteriyordu. Üç genç kızın hayatı güzel gülüşlerini daha da ışıldatan taçlarıyla değişti. Onlar o gece düzenlenen Türkiye güzellik yarışmasında ilk üç dereceyi kazanan genç kızlardı.

Hürriyet Haber
05.03.2019 - 11:00 | Son Güncelleme:
1 / 23
Geldi tacını giydi ve gitti: Kayıp Türkiye güzelinin uzaklardaki hayatıNext

Aralarından biri vardı ki belki de Türkiye güzellik yarışmaları tarihinde eşi benzeri olmayan bir örnek sergiliyordu:

Fotoğraflar: Facebook, Hürriyet Arşiv

Etiketler: gülsevim bozar , gülsevim bozar yağcı , türkiye güzeli

En Yeni Kelebek Galeriler

Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avşar'a 'evlilik' yanıtı

Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avşar'a 'evlilik' yanıtı

Geldi tacını giydi ve gitti: "Kayıp" Türkiye güzelinin uzaklardaki hayatı

Geldi tacını giydi ve gitti: "Kayıp" Türkiye güzelinin uzaklardaki hayatı

Tehdit, taciz, saldırganlık bitmezse: Soluğu karakolda alacaklar

Tehdit, taciz, saldırganlık bitmezse: Soluğu karakolda alacaklar

Eski sevgili soluğu Rio'da aldı

Eski sevgili soluğu Rio'da aldı

Kriz büyüyor! Beren Saat'in ınstagram'ında dikkat çeken detay...

Kriz büyüyor! Beren Saat'in ınstagram'ında dikkat çeken detay...

'Ata, sonunda anladı!'

'Ata, sonunda anladı!'

Acun Ilıcalı açıkladı! Neden Murat'ı seçti?

Acun Ilıcalı açıkladı! Neden Murat'ı seçti?

Daha evlilik teklifi yapmadım

Daha evlilik teklifi yapmadım

'Ruh yaşım 18'

'Ruh yaşım 18'

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.