Çifte kutlama

Mehtap Bayri’nin önceki gece Karaköy Ferahfeza’da verdiği doğum günü partisine çok sayıda ünlü isim katıldı. Davetliler arasında Nebahat Çehre, Ufuk Özkan, Aslı Tandoğan, Özge Özder ve Rojda Demirer de vardı.
Mehtap Bayri’nin önceki gece Karaköy Ferahfeza’da verdiği doğum günü partisine çok sayıda ünlü isim katıldı. Davetliler arasında Nebahat Çehre, Ufuk Özkan, Aslı Tandoğan, Özge Özder ve Rojda Demirer de vardı.
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