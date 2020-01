Mark Wahlberg, özgürlüğüne kavuşunca hayatına bir yön vermek amacıyla vücut geliştirmeye başladı. Sonra ağabeyi ile birlikte New Kids on the Block adlı müzik grubuna katıldı. İşte bu sayede de gösteri dünyasına ilk adımı atmış oldu. Grup bir süre sonra dağıldı. Ama Wahlberg, müzik alanında yoluna devam etti. Marky Mark and the Funky Bunch adlı müzik grubunu kurdu. O dönemde Karky Mark adıyla tanındı.