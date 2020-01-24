1971 yÄ±lÄ±nda Boston'da dÃ¼nyaya gelen Mark Wahlberg'in tam 11 tane kardeÅŸi var. 11 yaÅŸÄ±ndayken anne ve babasÄ± boÅŸanÄ±nca 14 yaÅŸÄ±na kadar okuyabilri sonra liseyi terk etti.



Mark Wahlberg o dÃ¶nemde suÃ§a bulaÅŸmÄ±ÅŸ bir genÃ§lik yaÅŸadÄ±. 17 yaÅŸÄ±ndayken bir kasa bira Ã§almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. O sÄ±rada da iki VietmanlÄ± gÃ¶Ã§men ile kavgaya tutuÅŸtu ve birinin gÃ¶zÃ¼nÃ¼n kÃ¶r olmasÄ±nayol aÃ§tÄ±. Bu yÃ¼zden iki yÄ±l hapis cezasÄ± aldÄ±. Ancak 45 gÃ¼nde cezasÄ±nÄ± tamamladÄ±.