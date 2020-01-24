ÃœnlÃ¼ oyuncu geÃ§ip giden yÄ±llara kaslarÄ±yla meydan okuyor... 50'sine merdiven dayayan Mark Wahlberg, spor salonunda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. ÃœnlÃ¼ oyuncu, yÄ±llara meydan okuyan kaslarÄ±yla dikkat Ã§ekti.
BACKGRID USA
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
1
Sinema kariyeri boyunca, fiziksel gÃ¼cÃ¼nÃ¼ de gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren birÃ§ok filmde oynayan Wahlberg, Studio City'de devam ettiÄŸi spor salonunda objektiflere takÄ±ldÄ±. Ãœzerindeki tiÅŸÃ¶rtÃ¼ deÄŸiÅŸtiren 48 yaÅŸÄ±ndaki Wahlberg, yarÄ± yaÅŸÄ±ndakileri bile Ã¶zendiren kol ve karÄ±n kaslarÄ±nda gÃ¶z doldurdu. Saatlerce ter dÃ¶kerek egzersiz yapan Wahlberg daha sonra Ã¼zerini deÄŸiÅŸtirerek eÅŸi Rhea Remini ile birlikte evinin yolunu tuttu.
2
1971 yÄ±lÄ±nda Boston'da dÃ¼nyaya gelen Mark Wahlberg'in tam 11 tane kardeÅŸi var. 11 yaÅŸÄ±ndayken anne ve babasÄ± boÅŸanÄ±nca 14 yaÅŸÄ±na kadar okuyabilri sonra liseyi terk etti.
Mark Wahlberg o dÃ¶nemde suÃ§a bulaÅŸmÄ±ÅŸ bir genÃ§lik yaÅŸadÄ±. 17 yaÅŸÄ±ndayken bir kasa bira Ã§almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. O sÄ±rada da iki VietmanlÄ± gÃ¶Ã§men ile kavgaya tutuÅŸtu ve birinin gÃ¶zÃ¼nÃ¼n kÃ¶r olmasÄ±nayol aÃ§tÄ±. Bu yÃ¼zden iki yÄ±l hapis cezasÄ± aldÄ±. Ancak 45 gÃ¼nde cezasÄ±nÄ± tamamladÄ±.
3
Mark Wahlberg, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸunca hayatÄ±na bir yÃ¶n vermek amacÄ±yla vÃ¼cut geliÅŸtirmeye baÅŸladÄ±. Sonra aÄŸabeyi ile birlikte New Kids on the Block adlÄ± mÃ¼zik grubuna katÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte bu sayede de gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±na ilk adÄ±mÄ± atmÄ±ÅŸ oldu. Grup bir sÃ¼re sonra daÄŸÄ±ldÄ±. Ama Wahlberg, mÃ¼zik alanÄ±nda yoluna devam etti. Marky Mark and the Funky Bunch adlÄ± mÃ¼zik grubunu kurdu. O dÃ¶nemde Karky Mark adÄ±yla tanÄ±ndÄ±.Â
4
O dÃ¶nemde Wahlberg, ÅŸarkÄ± sÃ¶ylerken sahnede striptiz yapmaya baÅŸladÄ±. Onu izleyip etkilenen Calvin Klein ona reklam filmi teklifinde bulundu. Hemen ardÄ±ndan da 1993 yÄ±lÄ±nda ilk sinema filmi The Substitute iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. BirkaÃ§ filmde rol aldÄ±. AsÄ±l bÃ¼yÃ¼k Ã§Ä±mÄ±ÅŸÄ±nÄ± ise Paul Thomas Anderson'Ä±n Boogie Nights adlÄ± filmiyle yaptÄ±. ArkasÄ±ndan da ses getiren filmler geldi. Wahlberg, The Fighther ile Oscar adayÄ± oldu.Â
5
Mark Wahlberg, yarÄ±da bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± lise Ã¶ÄŸrenimini de ilerleyen yÄ±llarda tamamladÄ±. 2013 yÄ±lÄ±nda lise diplomasÄ±nÄ± aldÄ±. Wahlberg, 2009'da 8 yÄ±l boyunca birlikte olduÄŸu Rhea Durman ile evlendi. Ä°lk bebeÄŸini doÄŸumda kaybetti. Ã‡ift, ardÄ±ndan dÃ¶rt Ã§ocuk sahibi oldu.