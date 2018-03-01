Gören dönüp bir daha baktı

Ahmet Kural-Murat Cemcir ikilisinin Saadet Işıl Aksoy’la birlikte kamera karşısına geçtiği “Ailecek Şaşkınız” bugün vizyona giriyor. Filmin galası önceki akşam yapıldı, gösterime çok sayıda ünlü isim katıldı.
Ahmet Kural-Murat Cemcir ikilisinin Saadet Işıl Aksoy’la birlikte kamera karşısına geçtiği “Ailecek Şaşkınız” bugün vizyona giriyor. Filmin galası önceki akşam yapıldı, gösterime çok sayıda ünlü isim katıldı.
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