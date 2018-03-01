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Gören dönüp bir daha baktı

Ahmet Kural-Murat Cemcir ikilisinin Saadet Işıl Aksoy’la birlikte kamera karşısına geçtiği “Ailecek Şaşkınız” bugün vizyona giriyor. Filmin galası önceki akşam yapıldı, gösterime çok sayıda ünlü isim katıldı.

Behlül AYDIN​
01.03.2018 - 16:29 | Son Güncelleme:
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Gören dönüp bir daha baktıNext

Ahmet Kural-Murat Cemcir ikilisinin Saadet Işıl Aksoy’la birlikte kamera karşısına geçtiği “Ailecek Şaşkınız” bugün vizyona giriyor. Filmin galası önceki akşam yapıldı, gösterime çok sayıda ünlü isim katıldı.

Etiketler: Ahmet Kural ve Murat Cemcir , ahmet kural , murat cemcir

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