Gecenin yıldızı oldu

Ali Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Ölümlü Dünya”nın galası önceki akşam Etiler Alkent Wings Cinecity Sinemaları’nda yapıldı. Galaya filmin oyuncularının yanı sıra sanat dünyasının ünlü isimleri de katıldı.
Ali Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Ölümlü Dünya”nın galası önceki akşam Etiler Alkent Wings Cinecity Sinemaları’nda yapıldı. Galaya filmin oyuncularının yanı sıra sanat dünyasının ünlü isimleri de katıldı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.