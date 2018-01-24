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Gecenin yıldızı oldu

Ali Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Ölümlü Dünya”nın galası önceki akşam Etiler Alkent Wings Cinecity Sinemaları’nda yapıldı. Galaya filmin oyuncularının yanı sıra sanat dünyasının ünlü isimleri de katıldı.

Behlül AYDIN
24.01.2018 - 16:24 | Son Güncelleme:
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Gecenin yıldızı olduNext

Ali Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Ölümlü Dünya”nın galası önceki akşam Etiler Alkent Wings Cinecity Sinemaları’nda yapıldı. Galaya filmin oyuncularının yanı sıra sanat dünyasının ünlü isimleri de katıldı.

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