Gecenin Ä±ÅŸÄ±ltÄ±sÄ±

Â Marvel'in Ã§izgi romanÄ±ndan uyarlanan Jessica Jones adlÄ± dizinin ikinci sezonunun galasÄ± Ã¶nceki akÅŸam yapÄ±ldÄ±. New York'ta dÃ¼zenlenen galanÄ±n en Ã§ok dikkat Ã§eken kiÅŸisi ise dizinin oyuncularÄ±ndan Krysten Ritter oldu.
GÃ¼mÃ¼ÅŸ rengi parlak bir gece elbisesi giyen Ritter, aracÄ±ndan indiÄŸi andan itibaren etarfÄ± fotoÄŸrafÃ§Ä±lar tarafÄ±ndan sarÄ±ldÄ±. GÃ¼zel oyuncu, fotoÄŸraf Ã§ekiminin ardÄ±ndan galanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± mekana girdi.
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