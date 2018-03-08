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Gecenin Ä±ÅŸÄ±ltÄ±sÄ±

GÃ¼zel oyuncu rol aldÄ±ÄŸÄ± dizinin yeni sezon galasÄ±nda Ä±ÅŸÄ±l Ä±ÅŸÄ±l parladÄ±.

HÃ¼rriyet Haber
08.03.2018 - 14:01 | Son GÃ¼ncelleme:
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Gecenin Ä±ÅŸÄ±ltÄ±sÄ±Next

Â Marvel'in Ã§izgi romanÄ±ndan uyarlanan Jessica Jones adlÄ± dizinin ikinci sezonunun galasÄ± Ã¶nceki akÅŸam yapÄ±ldÄ±. New York'ta dÃ¼zenlenen galanÄ±n en Ã§ok dikkat Ã§eken kiÅŸisi ise dizinin oyuncularÄ±ndan Krysten Ritter oldu.

GÃ¼mÃ¼ÅŸ rengi parlak bir gece elbisesi giyen Ritter, aracÄ±ndan indiÄŸi andan itibaren etarfÄ± fotoÄŸrafÃ§Ä±lar tarafÄ±ndan sarÄ±ldÄ±. GÃ¼zel oyuncu, fotoÄŸraf Ã§ekiminin ardÄ±ndan galanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± mekana girdi.

FotoÄŸraflar: Backgrid USAÂ

Etiketler: krysten ritter , marvel , jessica jones

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