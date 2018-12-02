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Haberler >Ekonomi>Geçen yıl talep yağmıştı, yeniden başladı! 48 liraya masalsı yolculuk

Geçen yıl talep yağmıştı, yeniden başladı! 48 liraya masalsı yolculuk

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından sunulan Doğu Ekspresi hizmeti, 48 lira ile 188 lira arasında değişen fiyatlarda "masalsı" bir gezi deneyimi sunuyor. Ankara Garı'ndan her gün saat 17.55'te kalkıp, ertesi gün saat 18.30'da Kars Garı'na varan Doğu Ekspresi'nde yolculuk yaklaşık 24,5 saat sürüyor.  

AA
02.12.2018 - 11:58 | Son Güncelleme:
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Geçen yıl talep yağmıştı, yeniden başladı 48 liraya masalsı yolculukNext

Ankara'da başlayan ve Kars'ta biten Doğu Ekspresi, masalsı manzaralar sunan kompartımanlı tren yolculuğu için yeni yolcularını bekliyor.

Etiketler: Doğu Ekspresi bileti , Doğu Ekspresi rotası , haberler

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