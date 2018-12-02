Haberler >Ekonomi>Geçen yıl talep yağmıştı, yeniden başladı! 48 liraya masalsı yolculuk
Geçen yıl talep yağmıştı, yeniden başladı! 48 liraya masalsı yolculuk
TCDD Taşımacılık AŞ tarafından sunulan Doğu Ekspresi hizmeti, 48 lira ile 188 lira arasında değişen fiyatlarda "masalsı" bir gezi deneyimi sunuyor. Ankara Garı'ndan her gün saat 17.55'te kalkıp, ertesi gün saat 18.30'da Kars Garı'na varan Doğu Ekspresi'nde yolculuk yaklaşık 24,5 saat sürüyor.
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