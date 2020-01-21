Gece yatarken sütyen takmak zararlı mı?

Aslında kişi nasıl rahat hissederse öyle yatmalıdır. Ancak yatarken sıkı veya toparlayıcı bir sütyen kullanmak veya balenli bir sütyen kullanmak memeye bası yaprak o bölgedeki lenfatik akımı bozabilir ve bu kronik ağrılara neden olabilir.