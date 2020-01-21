Gece yatarken sütyen takmak zararlı mı?

Kimileri asla sütyeni ile yatağa giremez kimisi ise sütyensiz kendini trahatsız hisseder ve uyurken bile sütyenini çıkarır. Peki, sütyenle gece boyunca uyumak zararlı mı? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Duraksoy, yatarken sütyen takmanın zararları hem dış organlarımıza yani meme formumuzu bozmaya neden olabileceğini belirtti.
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Sütyenle yatmak omurga aksını bozuyor
Sütyen ile yatmak ayrıca omurga aksımızın bozulmasına hem de uzun süre kronik travmaya bağlı olarak iç organlarımızda oluşan doku hasarına bağlı kanser hücrelerini tetiklemeye kadar vardıran süreci başlatabilmektedir.
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Yapılan birçok araştırmada özellikle ölçümüze uygun olmayan sütyen kullanmanın da meme kanserini tetiklediğine yönelik sonuçlar saptanmıştır.
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Aynı şekilde gece sütyenle uyumak da meme kanserini hassas olan meme dokumuzu sürekli müzmin travmaya maruz bırakacağı için ve doku oksijenlenmesini engelleyeceği düşünülerek kanseri tetiklediği öngörülmekte ve önerilmemektedir.
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Büyüme çağında omurga eğriliklerine yol açıyor
Aynı zamanda büyüme gelişme çağında sürekli sütyen ile uyumak omurga aksımızı kötü yönde etkiler kifoskolyozlara yani omurga eğriliklerine yol açabilir. Bu omurga eğrilikleri de akciğer ve kalp anatomimizi fonksiyonlarını bozabilir.
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Yatarken sütyen takmak göğüs estetiğini bozar mı?
“Yatarken sütyen takmanın bir faydası veya zararı vardır ya da yoktur diyemeyiz” diyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Naci Çelik’in açıklamaları ise şu şekilde…
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Aslında kişi nasıl rahat hissederse öyle yatmalıdır. Ancak yatarken sıkı veya toparlayıcı bir sütyen kullanmak veya balenli bir sütyen kullanmak memeye bası yaprak o bölgedeki lenfatik akımı bozabilir ve bu kronik ağrılara neden olabilir.
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Sütyenle yatmak memede şekil bozukluğuna neden olur mu?
Yine yatarken takılacak sütyenin terletici yapıda bir kumaştan olmaması da önerilir çünkü bu da özellikle büyük memelerde pişik ve yara oluşumuna ve yangılara neden olabilir.
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Ancak hiçbir sütyen hasta yatarken kullandığı için memesinde şekil bozukluğuna ve sarkmaya neden olmaz.
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Her ne kadar kronik lenf ödemin kanser de yapabileceği ileri sürülmüşse de memeye sütyen takarak böyle bir şeyin olduğu bilimsel olarak henüz kanıtlanmamıştır.
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Peki, yatarken neden sütyen takılır?
Bunu genellikle meme büyüklüğü ve sarkıklığı olan hastalar yatarken rahatsız olmamak için takarlar. Böyle durumlar için de aynen meme estetik ameliyatlarından sonra kullanılan memeyi çok sıkmayan ve balensiz sporcu sütyenleri veya ameliyat sonrası sütyenlerinin kullanılmasını önermekteyiz.