Gece büyük bir gürültüyle uyandılar! Gerçek sabah ortaya çıktı

Olay, merkez Gedemen Mahallesi’ndeki Kaplan Sitesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde sitenin A bloğunun dış cephe yalıtımının bir bölümü koparak büyük bir gürültüyle park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Sese uyanan site sakinleri, dışarı çıktıklarında park halindeki 2 otomobilin kullanılmaz hale geldiğini 2 otomobilde ise hasar meydana geldiğini gördü.
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