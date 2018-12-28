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    Gece büyük bir gürültüyle uyandılar! Gerçek sabah ortaya çıktı

    KAHRAMANMARAŞ’ta bir binanın dış cephe yalıtımı gece saatlerinde büyük bir gürültüyle yerinden koparak park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü, otomobiller kullanılmaz hale geldi.

    Fotoğraflar:DHA-AA
    28.12.2018 - 15:36 | Son Güncelleme:
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    Gece büyük bir gürültüyle uyandılar Gerçek sabah ortaya çıktıNext

    Olay, merkez Gedemen Mahallesi’ndeki Kaplan Sitesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde sitenin A bloğunun dış cephe yalıtımının bir bölümü koparak büyük bir gürültüyle park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Sese uyanan site sakinleri, dışarı çıktıklarında park halindeki 2 otomobilin kullanılmaz hale geldiğini 2 otomobilde ise hasar meydana geldiğini gördü.

    Etiketler: Mantolama , Otomobil , yalıtım
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