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Gazetecilerden öyle bunaldı ki, kurtuluşu ada almakta buldu

Gösteri dünyasının bazı ünlülerinin özel jetleri olduğunu hatta Harrison Ford ve John Travolta gibi bazılarının bu uçakları kendilerinin kullandığını biliyorsunuz. Peki ya çeşitli sebeplerle ada satın alan ünlüleri biliyor musunuz?

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
04.03.2019 - 16:20 | Son Güncelleme:
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Gazetecilerden öyle bunaldı ki, kurtuluşu ada almakta bulduNext

İşte kendilerine özel adaları olan ünlüler.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

Etiketler: ada alan ünlüler , ada satın alan ünlüler , adası olan ünlüler

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Gazetecilerden öyle bunaldı ki, kurtuluşu ada almakta buldu.

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