Gazetecilerden öyle bunaldı ki, kurtuluşu ada almakta buldu
Gösteri dünyasının bazı ünlülerinin özel jetleri olduğunu hatta Harrison Ford ve John Travolta gibi bazılarının bu uçakları kendilerinin kullandığını biliyorsunuz. Peki ya çeşitli sebeplerle ada satın alan ünlüleri biliyor musunuz?
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