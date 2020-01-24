Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 27. yılında anıldı

Kılıçdaroğlu, "Hainler onu yok etmeye çalıştılar; ama o düşünceleriyle yaşıyor. Onu her yıl saygıyla ve sevgiyle anıyoruz, anmaya da devam edeceğiz. Buraya gelen insanlar da aynı düşüncelerle buraya geliyorlar. Onun bütün düşüncesi yolsuzluklardan arınmış, demokratik bir Türkiye'ydi.