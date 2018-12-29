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Galaya ünlü akını

6 bölümlük “Börü” dizisinin final bölümü niteliğindeki aynı adlı filmin galası önceki gün Vadistanbul’da yapıldı.

Sayit DURMAZ
29.12.2018 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Galaya ünlü akınıNext

“Dağ” ve “Dağ II” filmlerinin senaristi ve yönetmeni Alper Çağlar’ın kaleme aldığı ve 6 bölümlük “Börü” dizisinin final bölümü niteliğindeki aynı adlı filmin galası önceki gün Vadistanbul’da yapıldı.

Alper Çağlar’ın senaryosuna imza attığı “Börü” adlı filmin galası Vadistanbul AVM’de yapıldı. Daha önce 6 bölüm televizyonda yayınlandıktan sonra finali beyazperdeye taşınan filminin oyuncuları Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Can Nergis, Zafer Algöz, Özge Gürel, Ahmet Pınar ve Mesut Akusta gecede hazır bulundu. Filmi izleyenler arasında Cüneyt Arkın, Esra Erol ve Fikret Orman da vardı.

Etiketler: gala , özge gürel

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