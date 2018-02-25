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TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Galaxy S9, Galaxy S9 Plus ve Nokia'nın bombaları ortaya çıktı!

    Galaxy S9, Galaxy S9 Plus ve Nokia'nın bombaları ortaya çıktı!

    Dün akşam saatlerinde tanıtılan Samsung'un yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus dışında Nokia da 5 telefonla birlikte geldi! İşte Mobil Dünya Kongresi öncesi yerinde incelediğimiz teknoloji devlerinin birbiri ardına patlattığı bomba oyuncaklar...

    Selim ÖZTÜRK / Barcelona
    25.02.2018 - 23:34 | Son Güncelleme:
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    Galaxy S9, Galaxy S9 Plus ve Nokianın bombaları ortaya çıktıNext

    Samsung'un uzun süredir konuşulan telefonları dün akşam ilk kez ortaya çıktı. Tasarımında da değişikliğe giden Samsung bakın bu kez nasıl bir telefon ortaya koydu? Fiyatlar ise sizi biraz şaşırtacak!

    Etiketler: telefon , nokia , galaxy s9 , galaxy s9 plus

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