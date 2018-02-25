Galaxy S9, Galaxy S9 Plus ve Nokia'nın bombaları ortaya çıktı!
Dün akşam saatlerinde tanıtılan Samsung'un yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus dışında Nokia da 5 telefonla birlikte geldi! İşte Mobil Dünya Kongresi öncesi yerinde incelediğimiz teknoloji devlerinin birbiri ardına patlattığı bomba oyuncaklar...
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