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Gala kÄ±rmÄ±zÄ±sÄ±

GenÃ§ kuÅŸak Ã¼nlÃ¼leri bir araya getiren filmin galasÄ±nda renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yaÅŸandÄ±.

HÃ¼rriyet Haber
25.04.2019 - 10:40 | Son GÃ¼ncelleme:
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Gala kÄ±rmÄ±zÄ±sÄ±Next

YÃ¶netmenliÄŸini Joe Berlinger'in Ã¼stlendiÄŸi Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile adlÄ± filmin galasÄ± Londra'da yapÄ±ldÄ±. Elizabeth Kendall'Ä±n The Phantom Prince: My Life with Ted Bundy adlÄ± romanÄ±ndan esin kaynaÄŸÄ±nÄ± alan filmin bu ilk gÃ¶steriminde kadroda yer alan oyuncularÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã¼nlÃ¼ konuklar da vardÄ±.

BACKGRID UK

Etiketler: zac efron , lily collins , Extremely Wicked Shockingly Evil and Vile

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