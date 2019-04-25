Gala kÄ±rmÄ±zÄ±sÄ±

YÃ¶netmenliÄŸini Joe Berlinger'in Ã¼stlendiÄŸi Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile adlÄ± filmin galasÄ± Londra'da yapÄ±ldÄ±. Elizabeth Kendall'Ä±n The Phantom Prince: My Life with Ted Bundy adlÄ± romanÄ±ndan esin kaynaÄŸÄ±nÄ± alan filmin bu ilk gÃ¶steriminde kadroda yer alan oyuncularÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã¼nlÃ¼ konuklar da vardÄ±.
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
Veri politikasÄ±ndaki amaÃ§larla sÄ±nÄ±rlÄ± ve mevzuata uygun ÅŸekilde Ã§erez konumlandÄ±rmaktayÄ±z. Detaylar iÃ§in veri politikamÄ±zÄ± inceleyebilirsiniz.