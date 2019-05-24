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Gala gecesinde şıklık yarışı

Cannes Film Festivali'nin en görkemli geleneksel gecelerinden biri daha gerçekleşti.

Hürriyet Haber
24.05.2019 - 11:17 | Son Güncelleme:
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Gala gecesinde şıklık yarışıNext

Festival kapsamında her yıl AIDS araştırmalarına ve bu konuda farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalara gelir toplamak amacıyla düzenlenen amfAR gecesi gerçekleştirildi. Eden Rock Otel'deki geceye gösteri dünyasının ünlüleri kelimenin tam anlamıyla akın akın gitti. Bu yıl 26'ncı kez düzenlenen gecenin kırmızı halısında da şıklık yarışı yaşandı. İşte amfAR'ın düzenlediği Sinema AIDS'e Karşı galasından objektiflere yansıyan görüntüler.

AFP, AP, REUTERS 

Etiketler: cannes 2019 , amfAR

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