Gala gecesinde şıklık yarışı

Festival kapsamında her yıl AIDS araştırmalarına ve bu konuda farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalara gelir toplamak amacıyla düzenlenen amfAR gecesi gerçekleştirildi. Eden Rock Otel'deki geceye gösteri dünyasının ünlüleri kelimenin tam anlamıyla akın akın gitti. Bu yıl 26'ncı kez düzenlenen gecenin kırmızı halısında da şıklık yarışı yaşandı. İşte amfAR'ın düzenlediği Sinema AIDS'e Karşı galasından objektiflere yansıyan görüntüler.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.