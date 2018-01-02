Freelance çalışanlara sıcak bir ofis olacak 5 keyifli mekân

Gün geçtikçe daha fazla insan freelance çalışma sistemine geçiş yapıyor. Gelişen teknoloji ve ağır çalışma şartları birçok insanın buna yönelmesinde oldukça etkili. Ancak freelance çalışanların en çok zorlandıkları şeylerden biri ofis motivasyonunu evde bulamamak. İnsan ister istemez pijama-masa döngüsünden kurtulmak için kendini dışarıya atıp, rahat bir ortamda konsantre bir şekilde çalışma ihtiyacı duyuyor. Eğer siz de bu insanlardan biriyseniz aşağıdaki mekânlar tam size göre.
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