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Fransız kanalı: Türk askeri kararlı, morali yüksek
Fransız devlet televizyonu France 24, terör örgütüne karşı Zeytin Dalı Harekatı’na katılan bir Türk askeri birliğini sınırda ziyaret etti. Fransız kanalı, Türk askerinin moralinin yüksek olduğunu ve teröre karşı kararlı bir duruş sergilediğini bildirdi.
Fransız devlet televizyonu France 24’ün muhabirleri, sınırda Suriye’ye gitmeye hazırlanan bir Türk askeri birliğine konuk oldu. Fransız kanalı, “Türk askeri, terörle mücadelede kararlı ve morali yüksek, bölge halkı onlara minnettar” ifadesini kullandı.
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