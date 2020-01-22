Fransız dağcıya mezar yaptırdı, 20 yıldır ailesini arıyor

“Onun da bir ailesi var. Anne babası canlısına kavuşamazsa bile bir mezarı olsun istedim ve ona mezar yaptım. Adli tıptan gelen belgeye göre tahmini yaşı 30 gözüküyordu, öldüğü yıldan yola çıkarak doğum tarihini 1958 yazarak bir mezar taşı yaptırdım.”