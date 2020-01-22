Fransız dağcıya mezar yaptırdı, 20 yıldır ailesini arıyor
Rize’de 32 yıl önce tırmanış yaptığı Kaçkar Dağlarında kaybolan Fransız dağcıPhilippe Tardieu’ya ait olduğu düşünülen kemikleri, 2000 yılında evinin bahçesine yaptığı mezara defneden Feridun Altaş (62), 20 yıldır dağcının ailesine ulaşmaya çalışıyor.
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Çamlıhemşin ilçesinde 1988 yılında, arkadaşlarıyla 3 bin 937 metre yüksekteki Kaçkar Dağları’na tırmanan Fransız dağcı Philippe Tardieu, kayboldu. 1995 yılında Fransız dağcının kaybolduğu bölgede tırmanış yapan bir başka dağcı grubu ise insan kemiklerine rastladı.
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Yapılan araştırmada, o tarihte bölgede başka kayıp ihbarı ve bilgisi olmadığı için Fransız Dağcı Philippe Tardieu’ya ait olduğu sanılan kemikler, konulduğu kutunun içerisinde Çamlıhemşin Adliyesi arşivine konuldu.
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İlçe sakini Feridun Altaş da, 2000 yılında adliyeye yaptığı bir ziyaret sırasında yapılan konuşmalardan arşivde insan kemikleri olduğunu ve ailesine ulaşılamaması üzerine bu kemiklerin defnedilmek üzere belediyeye teslim edileceğini öğrendi. Bunun üzerine Altaş, müracaat sonucu teslim aldığı kemikleri, ilçenin Konaklar Mahallesi’ndeki evinin önünde bulunan aile mezarlığına defnetti.
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Kemiklerini defnettiği Fransız dağcı için mezar taşı da yaptıran Altaş, dağcının ailesine ulaşmak için de mücadele başlattı. Fransız konsolosluğuna ve büyükelçiliğine başvurular da yapan Altaş, herhangi bir sonuç alamadı. 20 yıldır mücadele veren Altaş, mezar yaptırdığı dağcının ailesine ulaşmak istiyor:
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“Onun da bir ailesi var. Anne babası canlısına kavuşamazsa bile bir mezarı olsun istedim ve ona mezar yaptım. Adli tıptan gelen belgeye göre tahmini yaşı 30 gözüküyordu, öldüğü yıldan yola çıkarak doğum tarihini 1958 yazarak bir mezar taşı yaptırdım.”
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“Fransız vatandaşlarına sesleniyorum; bize yardımcı olsunlar, bir şekilde bizlere ulaşsınlar ki bu kardeşimizin anne, babası, kardeşi, çocukları kimler varsa birisine ulaşalım. Bir mezarı olduğunu bilsinler.”
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“Bu kardeşimiz 32 sene önce Çamlıhemşin’e gelmiş ve 2000 yılından itibaren de benim aile mezarlığımda yatmaktadır. Rahat uyusun, bizim burada misafirimizdir ama ailesini bulursak çok seviniriz.”