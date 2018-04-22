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Fransa’da aşırı sağcı gruptan sınır kapama eylemi

Fransa’da aşırı sağ görüşleri ve göçmen karşıtı faaliyetleriyle bilinen ‘Generation Identitaire’ adlı grubun üyeleri, Fransız Alplerinde sığınmacılara karşı helikopter ve insansız hava aracıyla (İHA) ‘sınır kapatma’ eylemi düzenledi.

AA / Fotoğraflar: AFP
22.04.2018 - 11:25 | Son Güncelleme:
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Fransa’da aşırı sağcı gruptan sınır kapama eylemiNext

Fransa ve İtalya arasındaki Echelle Boğazı’na tırmanan Generation Identitaire üyesi yaklaşık yüz kişi, sınırı sembolik tel örgüyle kapattı. İki helikopter ve çok sayıda İHA ile düzenlenen ve ‘Alplerde Avrupa’yı Savunmak’ adı verilen eyleme Almanya, İtalya, Avusturya ve Danimarka’dan gelen göstericiler de katıldı.

Etiketler: aşırı sağcı , Fransız Alpleri , sınır kapatma eylemi

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