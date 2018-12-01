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    Fransa yine karıştı! Sarı yelekliler sokakta...

    Sarı Yelekliler protestosu, Fransa'da, Ocak ayından itibaren gelecek vergilerle petrolün litre fiyatının 2,9 euro cent, dizelin litre fiyatının ise 6,5 euro cent artırılması kararı üzerine başlamıştı. Akaryakıt zammını protesto eden göstericiler yine sokağa çıktı. İlk bilgilere göre 16 kişi gözaltında...

    REUTERS - AFP - AP
    01.12.2018 - 12:20 | Son Güncelleme:
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    Fransa yine karıştı Sarı yelekliler sokakta...Next

    Akaryakıt zammı protestoları için 'Sarı Yelekliler' yine sokağa çıktı.

    Etiketler: paris , akaryakıt zam
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