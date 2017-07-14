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Fotomuhabirlerinin gözüyle 15 Temmuz

Darbe girişiminin en sıcak saatlerinde sokakta halkın direnişine anbean tanık olan Hürriyet fotomuhabirleri o geceyi anlattı.

Hürriyet Fotomuhabirleri
14.07.2017 - 17:00 |Son Güncelleme:
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Fotomuhabirlerinin gözüyle 15 TemmuzNext

Hürriyet fotoğraf editörü Sebati Karakurt ve ekibindeki fotomuhabirler İbrahim Yurtbay ile Selçuk Şamiloğlu 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı İstanbul'da görev başındaydı. Ankara'da ise Rıza Özel ve Mert Gökhan Koç, sokakta ve TBMM'de darbe girişiminin en sıcak saatlerini görüntüledi. İşte o anlar...

Etiketler: 15 Temmuz , 15 temmuz 1. yıldönümü , Fotoğraf , foto hikaye
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