Fotoğraflar Kuzey Irak’tan... Çok çarpıcı…

TSK'nın, Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Kani Rash bölgesindeki terör kamplarına yönelik operasyonları zorlu arazi koşullarına rağmen başarıyla sürüyor. Bölgede devam eden operasyonda ise bugün 8 PKK'lının daha etkisiz hale getirilmesi ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 38'e yükseldi. TSK, operasyonun topçu birlikleri tarafından da desteklendiğini bildirdi.
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