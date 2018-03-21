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    Fotoğraflar Kuzey Irak’tan... Çok çarpıcı…

    TSK'nın, Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Kani Rash bölgesindeki terör kamplarına yönelik operasyonları zorlu arazi koşullarına rağmen başarıyla sürüyor. Bölgede devam eden operasyonda ise bugün 8 PKK'lının daha etkisiz hale getirilmesi ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 38'e yükseldi. TSK, operasyonun topçu birlikleri tarafından da desteklendiğini bildirdi.

    AA
    21.03.2018 - 12:54 | Son Güncelleme:
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    Fotoğraflar Kuzey Irak’tan... Çok çarpıcı…Next

    Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik operasyonlar, zorlu arazi koşullarına rağmen başarıyla devam ediyor.

    Etiketler: kuzey ırak , operasyon , son dakika , haberler , gündem

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