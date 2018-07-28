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Formumu korumak için çok ter döküyorum

O bir dÃ¶nem moda dÃ¼nyasÄ±nda birÃ§ok insanÄ± esir alan "sÄ±fÄ±r beden" akÄ±mÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k muhaliflerinden biriydi. Her kadÄ±nÄ±n, sahip olduÄŸu bedeni kabullenip onu olabildiÄŸince saÄŸlÄ±klÄ± tutup kendini sevmesini ve mutlu olmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren "bedensel pozitivizm" akÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶ncÃ¼sÃ¼ haline geldi.

HÃ¼rriyet Haber
28.07.2018 - 13:25 | Son GÃ¼ncelleme:
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Formumu korumak iÃ§in Ã§ok ter dÃ¶kÃ¼yorumNext

Genellikle zayÄ±f modellerle Ã§alÄ±ÅŸan Sports Illustrated dergisinin bikini Ã¶zel sayÄ±sÄ±na kapak kÄ±zÄ± olarak tarihe geÃ§ti. Bununla da yetinmedi, kÄ±vrÄ±mlÄ± hatlarÄ±yla iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ± ve bikini modelliÄŸi yapmaya baÅŸladÄ±. Ãœstelik uzun sÃ¼re bu konuda rakibi yoktu. ArdÄ±ndan gelen bÃ¼yÃ¼k beden modeller iÃ§in de birÃ§ok kapÄ±yÄ± aÃ§kÄ±. Uzun lafÄ±n kÄ±sasÄ± moda dÃ¼nyasÄ±nda artÄ±k Ã§ok daha fazla takipÃ§isi olan bÃ¼yÃ¼k beden model akÄ±mÄ±nÄ±n en parlak temsilcisi Ashley Graham. 1.75 santimetre boyunda ve tam 92 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda. Peki Graham bÃ¼yÃ¼k beden model olduÄŸu iÃ§in zayÄ±f meslektaÅŸlarÄ±ndan farklÄ± mÄ± yaÅŸÄ±yor sanÄ±yorsunuz.Â 

FotoÄŸraflar: Instagram, Backgrid USA, Backgrid UKÂ Â

Etiketler: ashley graham , justin ervin , sports illustrated

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