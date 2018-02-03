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    Formula onlarla daha güzelleşiyordu

    Formula 1 Ticari Operasyonlar Direktörü Sean Bratches, yarış öncesinde plotların start beklediği yerde duran ve yarışmacıların ızgara numarasını tutan ‘grid girls’ün (ızgara kızları) artık olmayacağını açıkladı.

    Hürriyet Haber
    03.02.2018 - 15:38 | Son Güncelleme:
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    Formula onlarla daha güzelleşiyorduNext

    1060’lı yıllardan beri motor sporlarında yerini alan ‘grid girls’, 2018 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’ndan itibaren olmayacak.

    Etiketler: F1 grid girls , Izgara kızlar artık yok , F1 ızgara kızlar , HABER

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