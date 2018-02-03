Formula onlarla daha güzelleşiyordu

Formula 1 Ticari Operasyonlar Direktörü Sean Bratches, yarış öncesinde plotların start beklediği yerde duran ve yarışmacıların ızgara numarasını tutan ‘grid girls’ün (ızgara kızları) artık olmayacağını açıkladı.
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