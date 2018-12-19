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    Formula 1 şampiyonu Hamilton tepki topladı

    Formula 1'de beş dünya şampiyonluğu bulunan, Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton tepkilerin hedefi oldu.

    BBC Türkçe -Fotoğraflar: AP
    19.12.2018 - 14:12 | Son Güncelleme:
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    Formula 1 şampiyonu Hamilton tepki topladıNext

    BBC'nin Yılın Sporcusu ödüllerinde ikinci olan 33 yaşındaki Hamilton, teşekkür konuşmasında "Farklı bir şey yapmaya çalışan bir aile olarak, gecekondu mahallesinden çıkmak bizim için bir hayaldi" dedi.

    Etiketler: F1 , gecekondu

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