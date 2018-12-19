Formula 1 şampiyonu Hamilton tepki topladı

BBC'nin Yılın Sporcusu ödüllerinde ikinci olan 33 yaşındaki Hamilton, teşekkür konuşmasında "Farklı bir şey yapmaya çalışan bir aile olarak, gecekondu mahallesinden çıkmak bizim için bir hayaldi" dedi.
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